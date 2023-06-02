Вся Европа с Санду: готова ли госпожа президент расплатиться за свою власть кровью граждан Молдавии?

О том же свидетельствуют и переброска новых воинских контингентов стран НАТО ближе к российским границам, и явная эскалация террористических акций со стороны киевского режима: от массированной атаки БПЛА на Москву до попыток захвата населенных пунктов на территории РФ. И если бы речь шла только о том, чтобы помочь Майе Санду с решением каких-то ее внутренних проблем, для этого незачем было бы сейчас пригонять в Кишинев практически весь политический евробомонд. Очень похоже на то, что столь помпезная демонстрация поддержки (мол, «вся Европа с вами»), да еще и с выделением дополнительных финансовых траншей (Урсула фон дер Ляйен пообещала Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 млрд евро — эта сумма составляет больше трети годового бюджета республики и поможет ему стать бездефицитным), понадобилась прежде всего для того, чтобы госпожа президент решилась на определенные внешнеполитические шаги. Решится ли, и на какие конкретно — покажет уже ближайшее время.