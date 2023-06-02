Вся Европа с Санду: готова ли госпожа президент расплатиться за свою власть кровью граждан Молдавии?

Прошедший 1 июня в Молдавии саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) полностью уложился в логику дальнейшей эскалации конфликта на Украине со стороны западного «альянса демократий».
Собственно, для того оно, это сообщество, и было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона — для того, чтобы объединить всю Европу против России под флагом «политических и стратегических дискуссий о будущем Европы». Целью этих дискуссий были обозначены — ни много ни мало — «поиски нового миропорядка без России».
Первый саммит ЕПС состоялся 6 октября 2022 года в Праге — видимо, в знак поощрения особой антироссийской активности правительства Чехии в её столице собрались представители 44 государств (включая всех членов Евросоюза, за исключением премьер-министра Дании). Никаких официальных документов по итогам поисков тогда принято не было, но, судя по всему, почин был признан полезным и заслуживающим продолжения. Через неполных девять месяцев выбор столь же заслуженно пал на Кишинев — политическому руководству Молдавии во главе с Майей Санду понадобилось срочно придать новый импульс русофобии.
И это «евросообщникам» в полной мере удалось: президент этой бывшей союзной республики СССР, явно впечатлившись наплывом высоких гостей (даже из Дании приехали — правда, Турция на этот раз отказалась), заявила о своей готовности «разрешить» украинским войскам вторжение в Приднестровье, чтобы те «разобрались» с находящимся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российскими складами оружия и личным составом миротворческого контингента. Что такое «разрешение» означает на практике, отдельно объяснять, надеюсь, не надо — зверства укронацистов уже ни для кого не тайна.
Прибывший на саммит ЕПС глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность «сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса» — в том случае, если официальный Кишинев обратится с просьбой помочь в «демилитаризации территорий». То есть обе стороны уже не против, но право сделать первый шаг пока активно предоставляют друг другу — прекрасно понимая возможные последствия. В таких случаях первый шаг обычно делает третья заинтересованная сторона, на этот раз представленная даже не госсекретарем США Энтони Блинкеном и высокопоставленными европейскими гостями, а присутствующими в Молдавии «тихими американцами» вместе с их коллегами из сообщества «Пяти глаз» — благо, опыта в подобного рода провокациях этим специалистам не занимать.
При этом по умолчанию подразумевается, что если укронацисты нанесут удар по ПМР, под этим прикрытием румынско-молдавские силовые структуры готовы начать «зачистку» внутреннего политического поля в республике от пророссийских оппонентов правительства Санду: как в Гагаузии, где выборы главы автономии официальный Кишинев объявил было недействительными, так и за её пределами, где постоянно проходят многотысячные протестные акции. Запад же, можно не сомневаться, как всегда объявит эти акты государственного террора «торжеством демократии».
Конечно, данные угрозы можно рассматривать как один из способов давления на Москву — не случайно практически одновременно с кишиневскими пришли вести из Брюсселя: о разработке в НАТО планов войны против российских Вооруженных сил, — и из Вашингтона: о приостановке США действия договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Всё происходящее свидетельствует о том, что США и их союзники не просто демонстрируют готовность к повышению ставок в украинском конфликте — они эти ставки действительно повышают, причем очень быстро.
О том же свидетельствуют и переброска новых воинских контингентов стран НАТО ближе к российским границам, и явная эскалация террористических акций со стороны киевского режима: от массированной атаки БПЛА на Москву до попыток захвата населенных пунктов на территории РФ. И если бы речь шла только о том, чтобы помочь Майе Санду с решением каких-то ее внутренних проблем, для этого незачем было бы сейчас пригонять в Кишинев практически весь политический евробомонд. Очень похоже на то, что столь помпезная демонстрация поддержки (мол, «вся Европа с вами»), да еще и с выделением дополнительных финансовых траншей (Урсула фон дер Ляйен пообещала Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 млрд евро — эта сумма составляет больше трети годового бюджета республики и поможет ему стать бездефицитным), понадобилась прежде всего для того, чтобы госпожа президент решилась на определенные внешнеполитические шаги. Решится ли, и на какие конкретно — покажет уже ближайшее время.