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Вся Европа с Санду: готова ли госпожа президент расплатиться за свою власть кровью граждан Молдавии?

Политика
Вся Европа с Санду: готова ли госпожа президент расплатиться за свою власть кровью граждан Молдавии?

Прошедший 1 июня в Молдавии саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) полностью уложился в логику дальнейшей эскалации конфликта на Украине со стороны западного «альянса демократий».

Собственно, для того оно, это сообщество, и было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона — для того, чтобы объединить всю Европу против России под флагом «политических и стратегических дискуссий о будущем Европы». Целью этих дискуссий были обозначены — ни много ни мало — «поиски нового миропорядка без России».

Первый саммит ЕПС состоялся 6 октября 2022 года в Праге — видимо, в знак поощрения особой антироссийской активности правительства Чехии в её столице собрались представители 44 государств (включая всех членов Евросоюза, за исключением премьер-министра Дании). Никаких официальных документов по итогам поисков тогда принято не было, но, судя по всему, почин был признан полезным и заслуживающим продолжения. Через неполных девять месяцев выбор столь же заслуженно пал на Кишинев — политическому руководству Молдавии во главе с Майей Санду понадобилось срочно придать новый импульс русофобии.

И это «евросообщникам» в полной мере удалось: президент этой бывшей союзной республики СССР, явно впечатлившись наплывом высоких гостей (даже из Дании приехали — правда, Турция на этот раз отказалась), заявила о своей готовности «разрешить» украинским войскам вторжение в Приднестровье, чтобы те «разобрались» с находящимся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российскими складами оружия и личным составом миротворческого контингента. Что такое «разрешение» означает на практике, отдельно объяснять, надеюсь, не надо — зверства укронацистов уже ни для кого не тайна.

Прибывший на саммит ЕПС глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность «сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса» — в том случае, если официальный Кишинев обратится с просьбой помочь в «демилитаризации территорий». То есть обе стороны уже не против, но право сделать первый шаг пока активно предоставляют друг другу — прекрасно понимая возможные последствия. В таких случаях первый шаг обычно делает третья заинтересованная сторона, на этот раз представленная даже не госсекретарем США Энтони Блинкеном и высокопоставленными европейскими гостями, а присутствующими в Молдавии «тихими американцами» вместе с их коллегами из сообщества «Пяти глаз» — благо, опыта в подобного рода провокациях этим специалистам не занимать.

При этом по умолчанию подразумевается, что если укронацисты нанесут удар по ПМР, под этим прикрытием румынско-молдавские силовые структуры готовы начать «зачистку» внутреннего политического поля в республике от пророссийских оппонентов правительства Санду: как в Гагаузии, где выборы главы автономии официальный Кишинев объявил было недействительными, так и за её пределами, где постоянно проходят многотысячные протестные акции. Запад же, можно не сомневаться, как всегда объявит эти акты государственного террора «торжеством демократии».

Вся Европа с Санду: готова ли госпожа президент расплатиться за свою власть кровью граждан Молдавии?

Конечно, данные угрозы можно рассматривать как один из способов давления на Москву — не случайно практически одновременно с кишиневскими пришли вести из Брюсселя: о разработке в НАТО планов войны против российских Вооруженных сил, — и из Вашингтона: о приостановке США действия договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Всё происходящее свидетельствует о том, что США и их союзники не просто демонстрируют готовность к повышению ставок в украинском конфликте — они эти ставки действительно повышают, причем очень быстро.

О том же свидетельствуют и переброска новых воинских контингентов стран НАТО ближе к российским границам, и явная эскалация террористических акций со стороны киевского режима: от массированной атаки БПЛА на Москву до попыток захвата населенных пунктов на территории РФ. И если бы речь шла только о том, чтобы помочь Майе Санду с решением каких-то ее внутренних проблем, для этого незачем было бы сейчас пригонять в Кишинев практически весь политический евробомонд. Очень похоже на то, что столь помпезная демонстрация поддержки (мол, «вся Европа с вами»), да еще и с выделением дополнительных финансовых траншей (Урсула фон дер Ляйен пообещала Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 млрд евро — эта сумма составляет больше трети годового бюджета республики и поможет ему стать бездефицитным), понадобилась прежде всего для того, чтобы госпожа президент решилась на определенные внешнеполитические шаги. Решится ли, и на какие конкретно — покажет уже ближайшее время.
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