Психолог Эльмира Мифтахова посоветовала родителям не нагружать детей учебой во время летних каникул

Психолог Эльмира Мифтахова рассказала, что если ребенок занимается выполнением заданий летом, то к началу учебного года он может потерять мотивацию ходить в школу. Об этом пишет «Газета.Ru».
Эксперт настоятельно не рекомендует нагружать детей лишними заданиями во врем летних каникул. Она рассказала, что даже если ребенку нужно подтянуть некоторые предметы, то стоит подходить к этому индивидуально. Важно, чтобы занятия летом отличались от тех, что в школе.
По словам Мифтаховой, можно включать обучающие видеоролики, вместе читать книги или давать детям играть в игры на обучающих платформах. Маленьким школьникам важно получать новые впечатления во время учебы, иначе это спровоцирует выгорание и плохие оценки.
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