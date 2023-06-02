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Психолог Эльмира Мифтахова посоветовала родителям не нагружать детей учебой во время летних каникул

Общество
Психолог Эльмира Мифтахова посоветовала родителям не нагружать детей учебой во время летних каникул

Психолог Эльмира Мифтахова рассказала, что если ребенок занимается выполнением заданий летом, то к началу учебного года он может потерять мотивацию ходить в школу. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперт настоятельно не рекомендует нагружать детей лишними заданиями во врем летних каникул. Она рассказала, что даже если ребенку нужно подтянуть некоторые предметы, то стоит подходить к этому индивидуально. Важно, чтобы занятия летом отличались от тех, что в школе.

По словам Мифтаховой, можно включать обучающие видеоролики, вместе читать книги или давать детям играть в игры на обучающих платформах. Маленьким школьникам важно получать новые впечатления во время учебы, иначе это спровоцирует выгорание и плохие оценки.

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