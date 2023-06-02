Психолог Эльмира Мифтахова посоветовала родителям не нагружать детей учебой во время летних каникул

Эксперт настоятельно не рекомендует нагружать детей лишними заданиями во врем летних каникул. Она рассказала, что даже если ребенку нужно подтянуть некоторые предметы, то стоит подходить к этому индивидуально. Важно, чтобы занятия летом отличались от тех, что в школе.