Юлию Навальную могут арестовать в аэропорту Москвы в случае ее прибытия в Россию

Юлию Навальную намерены арестовать полицейские в московском аэропорту в случае ее прибытия в столицу РФ. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, супруга осужденного блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) хочет прибыть в Москву, чтобы поучаствовать в процессе по новому уголовному делу в отношении ее мужа. При этом Юлии намерены предъявить обвинения по статьям о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Другой источник RT говорит, что нынешнее руководство ФБК✱✱✱ (запрещенная в РФ экстремистская организация) во главе с иноагентом Марией Певчих✱✱ (признана иноагентом) уговаривают Юлию приехать в Россию. Возможно, так они стараются подставить Навальную и избавиться от конкурента.
Ранее дело в отношении Навального о создании экстремистского сообщества поступило в Мосгорсуд. Блогера также обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней, а также вовлечении лица младше 18 лет в совершение опасных для его жизни действий. Кроме этого, мужчину судят за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитацию нацизма.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация