Юлию Навальную могут арестовать в аэропорту Москвы в случае ее прибытия в Россию

По имеющейся информации, супруга осужденного блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) хочет прибыть в Москву, чтобы поучаствовать в процессе по новому уголовному делу в отношении ее мужа. При этом Юлии намерены предъявить обвинения по статьям о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.