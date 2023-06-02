Сербский хавбек «Севильи» Неманья Гудель расплакался на чемпионском параде и посвятил титул почившей дочери

Сербский хавбек «Севильи» Неманья Гудель расплакался на чемпионском параде испанской команды после победы в Лиге Европы (ЛЕ).
Этот год у него выдался очень тяжелым. В марте он чуть не лишился брата, а прямо перед финалом ЛЕ потерял дочь — за два дня до игры с «Ромой» у его девушки случился выкидыш на пятом месяце беременности.
Обо всем футболист искренне делился с клубными фанатами, потому что ему была важна их поддержка. И болельщики постоянно выражали ему свою эмпатию, поддерживая его в соцсетях. Гудель поблагодарил их, посвятив при этом кубок своей не родившейся дочери.
Испанская «Севилья» в седьмой раз одержала победу в Лиге Европы, обыграв «Рому» в серии послематчевых пенальти.