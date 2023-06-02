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СМИ сообщили о пожаре в двухэтажном доме в Шебекино Белгородской области

Происшествия
СМИ сообщили о пожаре в двухэтажном доме в Шебекино Белгородской области

Двухэтажный дом загорелся в Шебекино Белгородской области. По предварительной информации, возгорание здания могло быть следствием обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет RT.

Официального подтверждения этих данных пока нет. По данным СМИ, пылающее строение сняли на видео очевидцы, после чего выложили ролик в социальные сети. Сведения о пострадавших не поступали. Другие подробности ЧП уточняются.

Ранее стало известно, что движение пригородных поездов в Шебекинском городском округе Белгородской области приостановят из-за обстрелов. В пресс-службе правительства региона уточнили, что речь идет об электричках, курсирующих по маршруту Белгород — Нежеголь — Белгород, сообщала «Вечерняя Москва».
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