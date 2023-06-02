Профессор Межевич: Польша готовит переворот в Белоруссии по старым схемам

Политолог считает проявлением здравого прагматизма решение молдавских властей возобновить прерванное ранее почтовое сообщение с Россией. По его мнению, молдавское руководство, видимо, иногда вспоминает, что полноценную торговлю своими товарами она может вести со своими традиционными партнерами, прежде всего, в РФ. Европейским странам все, что производит Молдова, совершенно не нужно, потому что, начиная с вина и заканчивая товарами промышленного производства, которое осталось в республике, там в избытке. Прошедший саммит, на котором Молдове много чего обещали, но ничего не дали, заставил молдаван избавиться от европейских иллюзий, отметил Николай Межевич.