Профессор Межевич: Польша готовит переворот в Белоруссии по старым схемам

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие вопросы будут обсуждать министры Союзного государства на предстоящей встрече, и объяснил, почему тема военного сотрудничества не будет основной.
В Москве пройдет заседание группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В мероприятии примут участие зампред правительства РФ Алексей Оверчук, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, руководство федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственного управления.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что основными темами переговоров будут вопросы экономического сотрудничества России и Белоруссии в условиях жесткого санкционного давления западных стран. По его словам, на Белоруссию так же, как на Россию, наложены десятки разнообразных санкций вплоть до каких-то новозеландских, и в этих условиях координация экономических программ обеих государств очень важна.
Сложности, которые порой возникают в переговорном процессе России и Белоруссии, эксперт объясняет тем, что в отличие от ЕС, где в отношении отдельных членов работает механизм принуждение, и всех несогласных ломают через колено, в нашем союзном государстве воистину равноправное сотрудничество. И то, что экономический потенциал Белоруссии значительно меньше, чем России, здесь не имеет никакого значения, отметил Николай Межевич.
«В отличие от Евросоюза у нас другая модель организации — у нас консенсусный союз, поэтому иной раз тратится гораздо больше времени на дискуссии, на обоснование, на аргументацию», — пояснил он.
Политолог не считает, что белорусские партнеры пользуются сложностями, в которых находятся российские экспортеры энергоресурсов, повышая почти в два раза тарифы на прокачку нефти в Европу. По его мнению, этому, наверняка, есть экономическое обоснование. К тому же увеличение стоимости чего-то в сотрудничестве российских и белорусских партнеров всегда компенсируется уступками в других областях, отметил Николай Межевич.
Установку Польшей десятков контейнеров на границе с Белоруссией, в которых размещаются польские военнослужащие, эксперт объясняет стремлением поляков поиграть на нервах у белорусских соседей. По его мнению, идет подготовка к заброске диверсионных групп, состоящих из белорусов, на территорию Белоруссии по аналогии атак украинских диверсантов на приграничные районы РФ. Нужно это польскому правительству для того, чтобы показывать западному обывателю картинку, как прозападные активисты борются с Александром Лукашенко.
«Польские политики регулярно делает заявления, что как только где-нибудь в деревне под Гродно будет провозглашено новое белорусское правительство, мы сразу поможем ему войсками. Эта схема не новая, в XX-м веке она не раз применялась по всей планете», — отметил Николай Межевич.
В успехе польских провокаций политолог сомневается. По его словам, в плане защиты государства от внешней агрессии Белоруссия подготовилась не хуже, а, может быть, даже лучше, чем Россия.
Комментируя решение Минкульта только сейчас, по прошествии более года с начала СВО, убрать из составов советов, распределяющих госфинансирование на съемки фильмов, ангажированных Западом экспертов, политолог отметил, что это примечательная ситуация. По его словам, она наглядно демонстрирует, насколько либеральная агентура Запада занимает прочные позиции в культурной и интеллектуальной сфере России. Выколачивать ее из различных культурных учреждений, советов и департаментов, смеется Николай Межевич, оказалось гораздо сложнее и длительнее чем выбивать немцев из-под Сталинграда.
«Все, что происходит сейчас в нашей стране от Москвы до самых до окраин, говорит о том, что наши сложности на фронте связаны с тем, что у нас нет единого надежного тыла», — заявил Николай Межевич.
Политолог считает проявлением здравого прагматизма решение молдавских властей возобновить прерванное ранее почтовое сообщение с Россией. По его мнению, молдавское руководство, видимо, иногда вспоминает, что полноценную торговлю своими товарами она может вести со своими традиционными партнерами, прежде всего, в РФ. Европейским странам все, что производит Молдова, совершенно не нужно, потому что, начиная с вина и заканчивая товарами промышленного производства, которое осталось в республике, там в избытке. Прошедший саммит, на котором Молдове много чего обещали, но ничего не дали, заставил молдаван избавиться от европейских иллюзий, отметил Николай Межевич.