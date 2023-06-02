Иноагент Артур Смольянинов признал, что был чрезмерно эмоционален в высказываниях о России

Российский актер Артур Смольянинов✱ (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов) признал, что был чрезмерно эмоционален, когда выступал против России и спецоперации. Артист сделал новое заявление по поводу прогремевшего скандала.
Звезда «9 роты» дал интервью «Голосу Америки»✱✱ (СМИ признано иностранным агентом на территории РФ). Там он прокомментировал свои заявления о готовности вступить в ряду ВСУ и об отношении к России. Актер признал, что тогда дал волю эмоциям — следовало подбирать другие формулировки.
Ранее артиста включили в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами