Иноагент Артур Смольянинов признал, что был чрезмерно эмоционален в высказываниях о России

Звезда «9 роты» дал интервью «Голосу Америки»✱✱ (СМИ признано иностранным агентом на территории РФ). Там он прокомментировал свои заявления о готовности вступить в ряду ВСУ и об отношении к России. Актер признал, что тогда дал волю эмоциям — следовало подбирать другие формулировки.