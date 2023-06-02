Власти Вологды ищут подрядчика для рекультивации свалки

С тех пор территория была включена в национальный проект «Экология». В нынешнем году удалось получить федеральные средства на проведение работ по рекультивации, сообщает городской портал «Вологда-поиск». Как уточнили в администрации города, общая стоимость работ составит 1,1 миллиарда рублей. Рекультивация должна быть проведена до конца 2024 года.