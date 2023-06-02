Власти Вологды ищут подрядчика для рекультивации свалки

В Вологде администрация выбирает подрядчика для рекультивации свалки. Закрыта она была еще четыре года назад.
С тех пор территория была включена в национальный проект «Экология». В нынешнем году удалось получить федеральные средства на проведение работ по рекультивации, сообщает городской портал «Вологда-поиск». Как уточнили в администрации города, общая стоимость работ составит 1,1 миллиарда рублей. Рекультивация должна быть проведена до конца 2024 года.
Как рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов, свалку закроет земляная насыпь с системой сбора и очистки фильтрата и утилизации биогаза. Это остановит негативное воздействие на окружающую среду и позволит восстановить земли. Работы по рекультивации будут проводиться в три этапа. Подрядчик будет окончательно определен в середине июня.