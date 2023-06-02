Волонтеры РФ помогли открыть первый «Школьный музей Победы» в Геническе

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне при содействии волонтеров регион присоединился к всероссийской программе «Школьный музей Победы».
Первые экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны, будут работать на базе Генической школы-интерната на постоянной основе.
«Это учебное заведение стало первым, куда пришел проект на территории Херсонской области. Это не только настенные экспозиции, но и целый комплекс мероприятий в формате онлайн — включая конкурсы, экскурсии, методические рекомендации, фильмы и тематические уроки" — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
По его мнению, история не имеет срока давности, и местным ребятам очень важно ее знать.
«Работая в регионе уже больше года и общаясь со школьниками, мы видим, что они зачастую совсем не знают истории как своей семьи, так и Отечества. Мы видели, что в школьных музеях, которые открывались при Украине, напрямую связывали героев Великой Отечественной войны с откровенными националистами. Ну, не могут стоять на одной полке портреты фронтовиков, героев Великой Отечественной, и бандеровцев, которые жгли Хатынь и устраивали Волынскую резню! Историческая правда должна торжествовать! Огромное спасибо Музею Победы и Минпросвещения России за этот проект!» — сообщил Кастюкевич.
Напомним, проект «Школьный музей Победы» реализуется центральным Музеем Победы с сентября 2019-го вместе с Минпросвещения РФ, Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом. К проекту уже присоединились более полутора тысяч школ из 86-ти регионов РФ и Республики Белоруссия. Из новых регионов Херсонская область присоединилась к проекту второй — ранее восемь школьных музеев Победы открыли в ДНР.
«Нам очень приятно, что именно у нас открыли этот музей. И я думаю, что мы и сами тоже повторим, изучим основные вехи Великой Отечественной войны. Наш школьный музей будет работать не только для детей, но и для взрослых — родителей и преподавателей. Мы думаем, что только первая страничка музея будет посвящена Великой Отечественной войне в целом. Далее мы хотим открыть страницы участия Херсонщины и города Геническа в общей великой Победе», — отметила директор Генической школы-интерната Нина Зеленская.
В планах у руководства волонтеров — проработать с Минобразования Херсонской области вопрос о том, чтобы к началу нового учебного года школьные музеи Победы открылись во всех школах региона. Первая экскурсия в школьном музее Победы в Геническе состоялась для воспитанников школы-интерната, которые сейчас находятся в летнем пришкольном лагере.
«Мы будем беречь наш школьный музей Победы и память о Великой Отечественной войне, потому что это для нас очень важно. У меня воевал прадед, он отдал свою жизнь, защищая Родину», — поделилась ученица 9-го класса Генической школы-интерната Алена.
Лучшие школьные музеи теперь могут представить свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном интернет-пространстве Музея Победы. Участие в программе позволит школьным музеям расширить свои возможности — обменяться опытом, обрести новых партнеров, а также выстроить индивидуальные планы развития в соответствии с национальными стандартами РФ.