Волонтеры РФ помогли открыть первый «Школьный музей Победы» в Геническе

В планах у руководства волонтеров — проработать с Минобразования Херсонской области вопрос о том, чтобы к началу нового учебного года школьные музеи Победы открылись во всех школах региона. Первая экскурсия в школьном музее Победы в Геническе состоялась для воспитанников школы-интерната, которые сейчас находятся в летнем пришкольном лагере.