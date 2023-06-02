Председатель НАК Кабанов предложил не вводить налог на мелкий домашний скот и птицу

Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Инициатива с введением этого налога является неуместной на фоне событий, происходящих в России и на международной арене, указал он. Кабанов указал, что сначала следует решить вопрос с мигрантами и налоговыми поступлениями миллиардеров.