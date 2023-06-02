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Председатель НАК Кабанов предложил не вводить налог на мелкий домашний скот и птицу

Общество
Председатель НАК Кабанов предложил не вводить налог на мелкий домашний скот и птицу

Не следует вводить налог на мелкий домашний скот и птицу. С соответствующим предложением выступил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Инициатива с введением этого налога является неуместной на фоне событий, происходящих в России и на международной арене, указал он. Кабанов указал, что сначала следует решить вопрос с мигрантами и налоговыми поступлениями миллиардеров.

«У олигархов сначала надо денег собрать, да мигрантов вывести из тени, а не с курочек и кроликов на дачах с пенсионеров собирать», — озвучил свое мнение он.

Напомним, прежде в Государственной думе РФ выступили с инициативой ввести налог для дачников, которые с целью заработка разводят домашний скот на участке.
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