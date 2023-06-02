Председатель НАК Кабанов предложил не вводить налог на мелкий домашний скот и птицу

Не следует вводить налог на мелкий домашний скот и птицу. С соответствующим предложением выступил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Инициатива с введением этого налога является неуместной на фоне событий, происходящих в России и на международной арене, указал он. Кабанов указал, что сначала следует решить вопрос с мигрантами и налоговыми поступлениями миллиардеров.
«У олигархов сначала надо денег собрать, да мигрантов вывести из тени, а не с курочек и кроликов на дачах с пенсионеров собирать», — озвучил свое мнение он.
Напомним, прежде в Государственной думе РФ выступили с инициативой ввести налог для дачников, которые с целью заработка разводят домашний скот на участке.