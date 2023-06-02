Украина увеличила импорт электроэнергии до 23,6 тыс. МВт в мае

По имеющейся информации, импорт электроэнергии увеличился до 23,6 тыс. МВт. Отмечается, что в прошлом месяце Киев импортировал почти 18 тыс. МВт из Словакии и 5,6 тыс. МВт из Молдавии. Экспорт, напротив, сократился на 57%. По итогам месяца он составил 41,3 тыс. Вообще же с начала 2023 года Украина уже импортировала 238,8 тыс. МВт и экспортировала 137 тыс. МВт.