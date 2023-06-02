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Военный эксперт Сергей Саблин рассказал, для чего создаются новые военные округа

Армия
Военный эксперт Сергей Саблин рассказал, для чего создаются новые военные округа

Новые военные округа создаются для усиления присутствия российской армии на новых территория страны. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин.

«Не стоит забывать, что все воинские подразделения, находящиеся сейчас на новых территориях - это подразделения, откомандированные для выполнения задач специальной военной операции. Собственных подразделений на этих территория нет. Поэтому будут сформированы два новых округа и будут сформированы войсковые подразделения, флотилия, которые будут базироваться на новых территориях», — сказал эксперт.

При этом Сергей Саблин уверен, что такое решение не приведет к мобилизации жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Новым территориям ближайшие несколько лет призыва ждать и опасаться не стоит. Боятся им нечего. Уже имеющихся в армии генералов и офицеров у нас хватит не на два, а на 22 новых округа. Мы в состоянии еще назначить командующего на Одесский военный округ и поставить там парочку российских армий», — высказался Саблин.

Напомним, российский генерал Евгений Бурдинский заявлял о том, что в 2023 году в армии РФ сформируют общевойсковую и воздушную армии, Московский и Ленинградский военные округа, а также новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Ранее ФАН также публиковал мнение военного эксперта Василия Кашина, который рассказывал о том, что сегодня ключевой причиной тяжелого течения военной спецоперации является малая численность армии и неадекватная требованиям времени структура российских вооруженных сил. Специалист отмечал, что сегодня российской армии катастрофически мало мотострелков, танков и недостаточно многоцелевых истребителей.
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