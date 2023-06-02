Военный эксперт Сергей Саблин рассказал, для чего создаются новые военные округа

Новые военные округа создаются для усиления присутствия российской армии на новых территория страны. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин.
«Не стоит забывать, что все воинские подразделения, находящиеся сейчас на новых территориях - это подразделения, откомандированные для выполнения задач специальной военной операции. Собственных подразделений на этих территория нет. Поэтому будут сформированы два новых округа и будут сформированы войсковые подразделения, флотилия, которые будут базироваться на новых территориях», — сказал эксперт.
При этом Сергей Саблин уверен, что такое решение не приведет к мобилизации жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Новым территориям ближайшие несколько лет призыва ждать и опасаться не стоит. Боятся им нечего. Уже имеющихся в армии генералов и офицеров у нас хватит не на два, а на 22 новых округа. Мы в состоянии еще назначить командующего на Одесский военный округ и поставить там парочку российских армий», — высказался Саблин.
Напомним, российский генерал Евгений Бурдинский заявлял о том, что в 2023 году в армии РФ сформируют общевойсковую и воздушную армии, Московский и Ленинградский военные округа, а также новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.
Ранее ФАН также публиковал мнение военного эксперта Василия Кашина, который рассказывал о том, что сегодня ключевой причиной тяжелого течения военной спецоперации является малая численность армии и неадекватная требованиям времени структура российских вооруженных сил. Специалист отмечал, что сегодня российской армии катастрофически мало мотострелков, танков и недостаточно многоцелевых истребителей.