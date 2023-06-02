Военный эксперт Сергей Саблин рассказал, для чего создаются новые военные округа

Напомним, российский генерал Евгений Бурдинский заявлял о том, что в 2023 году в армии РФ сформируют общевойсковую и воздушную армии, Московский и Ленинградский военные округа, а также новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.