Украинское предприятие «Кировоградгаз» за взятки фиктивно трудоустраивало мужчин, не желающих служить в ВСУ

Руководители украинского предприятия «Кировоградгаз» оформляли фиктивное трудоустройство для мужчин призывного возраста, не желающих служить в ВСУ. За свои услуги чиновники брали взятки.
По информации Службы безопасности Украины, руководство предприятия фиктивно трудоустраивало мужчин призывного возраста, «бронируя» их на период мобилизации. Якобы сотрудники «Кировоградгаза» также получали заработную плату. Общая сумма ущерба составила около 10,8 тысяч долларов.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что на Украине число приговоров за уклонение от воинской службы будет только расти. За месяц в стране было вынесено около сотни приговоров по соответствующей статье.