Россия экспортировала рекордные 59,3 млн тонн зерна по итогам сельхозсезона

Российские компании отправили в зарубежные страны 59,3 млн тонн зерна, из которых 48,2 млн тонн – пшеница. Данные сельскохозяйственного сезона приводит «Коммерсантъ».
Этот сельскохозяйственный сезон завершится рекордными для России показателями экспорта. Компаниям удалось отправить заграницу 59,3 млн тонн зерновой продукции, включая 48,2 тонн пшеницы.
По данным «Русагротранса», доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13%. Для сравнения, в 2017 году этот показатель достигал 11,3%.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно поставлять большие объемы зерна и удобрений в Африку.