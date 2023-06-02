Власти Димитровграда поощрили студента-медика за поддержку СВО

Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков встретился со студентом-медиком местного колледжа МИФИ Богданом Кормишковым.
Узнав, что студент передал накопленные за полгода 10 тысяч рублей группе сбора помощи бойцам специальной военной операции (СВО) на базе ДОСААФ, Большаков лично встретился с ним. Выяснилось, что Кормишков планировал купить велосипед, но решил, что важнее оказать поддержку участникам СВО, сообщают «Главные новости Ульяновска».
В ходе встречи с благородным студентом Большаков поблагодарил его за гражданскую позицию и искреннее желание поделиться своими накоплениями с защитниками России. При этом он вручил Кормишкову в качестве поощрения новенький велосипед.