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Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин»

Спорт
Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин»

Казанский ФК «Рубин», который снова будет играть в Российской премьер-лиге в сезоне-23/24, заинтересован в кандидатуре Игоря Осинькина, наставника самарских «Крыльев Советов». Агент тренера уже обсуждал это с председателем совета директоров команды из столицы Татарстана, сообщает журналист Иван Карпов.

Правда, если Осинькин решит покинуть «Крылья», то ему придется заплатить неустойку в размере 100 млн рублей за досрочный разрыв контракта.

Напомним, что Осинькин тренирует «Крылья» с 2020 года. Его контракт рассчитан еще на 2 сезона, и заканчивается 30 июня 2025 года.

К кандидатуре тренера самарской команды присматриваются и в столичном «Динамо», хотя этот переход имеет немного шансов на реализацию. С другой стороны, экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером сине-белых, если бы его туда позвали.
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