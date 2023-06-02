Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин»

Казанский ФК «Рубин», который снова будет играть в Российской премьер-лиге в сезоне-23/24, заинтересован в кандидатуре Игоря Осинькина, наставника самарских «Крыльев Советов». Агент тренера уже обсуждал это с председателем совета директоров команды из столицы Татарстана, сообщает журналист Иван Карпов.
Правда, если Осинькин решит покинуть «Крылья», то ему придется заплатить неустойку в размере 100 млн рублей за досрочный разрыв контракта.
Напомним, что Осинькин тренирует «Крылья» с 2020 года. Его контракт рассчитан еще на 2 сезона, и заканчивается 30 июня 2025 года.
К кандидатуре тренера самарской команды присматриваются и в столичном «Динамо», хотя этот переход имеет немного шансов на реализацию. С другой стороны, экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером сине-белых, если бы его туда позвали.