Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин»

К кандидатуре тренера самарской команды присматриваются и в столичном «Динамо», хотя этот переход имеет немного шансов на реализацию. С другой стороны, экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером сине-белых, если бы его туда позвали.