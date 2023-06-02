«Нет ни страха, ни комплексов»: Алла Пугачева отказалась продавать свой замок в Грязи и еще прилетит в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева передумала продавать особняк в деревне Грязь и еще не раз прилетит в Россию. Окружение певицы поделилось планами Примадонны.
Решение московского суда оставить в силе статус ее мужа Максим Галкина (внесен в реестр иноагентов в России) не отразится на осуществлении поездок Пугачевой на родину. По словам близких к семье источников звездная пара надеялась на положительное решение, передает MK.ru.
При этом фигурирование юмориста в реестре иноагентов не отразится на судьбе замка Пугачевой — он останется в их владении, так как обустройству дома уделили много внимания. Источники также не отрицают и шанс повторных визитов Примадонны в Россию.
«Алла не чувствует себя зависимой от ситуации, она еще обязательно прилетит, когда появится повод: у нее нет ни страха, ни комплексов», — указал источник.
Ранее певец Стас Барецкий заявил, что приобрел особняк народной артистки. Он указал, что оборудует там морг, крематорий и тематический музей.