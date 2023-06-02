Пресс-секретарь главы РФ Песков: в Кремле приняли к сведению слова Пашиняна о позиции Армении по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции его государства по Украине.
Напомним, прежде глава кабмина сказал, что Ереван не является российским союзником в ходе вооруженного противостояния с киевским режимом. Украинский конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, указал Пашинян.
«Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем», — ответил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва, несмотря на соответствующее высказывание, намерена продолжать развитие партнерских отношений с Ереваном.