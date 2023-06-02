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Национальная хоккейная лига запретила привозить Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года

Спорт
Национальная хоккейная лига запретила привозить Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли объявил, что сборная России не сможет забрать Кубок Стэнли в страну в случае их победы в плей-офф лиги летом этого года.

В финале кубка встретятся американские хоккейные клубы «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». За первую команду выступает вратарь Сергей Бобровский, а за вторую – нападающий Иван Барбашев. При победе любой из команд трофей получит российский спортсмен, однако привезти его домой у них не получится.

Следует отметить, что в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине НХЛ приняла решение больше не рассматривать РФ как место проведения матчей, прекратила работу русскоязычных социальных сетей и сайта, а также ослабила отношения с партнерами в России.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил об утверждении нового перекрестного формата проведения плес-офф с нового сезона 2023/24.
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