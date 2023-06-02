Национальная хоккейная лига запретила привозить Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года

Следует отметить, что в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине НХЛ приняла решение больше не рассматривать РФ как место проведения матчей, прекратила работу русскоязычных социальных сетей и сайта, а также ослабила отношения с партнерами в России.