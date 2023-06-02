Российская компания NtechLab создаст нейросеть для поиска пропавших домашних животных

Разработчик системы распознавания лиц NtechLab создаст систему для поиска потерявшихся домашних животных. Об этом сообщил официальный представитель компании Александр Томас.
По его словам, первая версия системы распознавания домашних животных уже выпущена и готовится к тестированию в нескольких регионах России. При этом рассматриваются варианты запустить ее как бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт.
«Люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — объяснил принцип работы нейросети Томас.
Он отметил, что со временем животных можно будет искать по городским видеокамерам. Также система может сотрудничать с организациями, которые занимаются поиском пропавших домашних любимцев.
Томас отметил, что в настоящее время искусственный интеллект точно распознает фотографии пород животных в хорошем качестве. Однако с некоторыми любимцами, например, черными кошками, наблюдаются сложности.
Ранее компания NtechLab на основе искусственного интеллекта создала систему для распознавания диких животных.