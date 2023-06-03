«Вот, как надо любить!»: доброволец Тесля-Герасимов о семейной паре, проживающей рядом с передовой

Как-тоя пришел к ним гости, заболтались за чаем: о спецоперации, о жизни. И выяснилось, что они вместе уже очень давно: сначала в школе с первого по десятый класс вместе учились, а потом школу окончили, поженились, так и живут. В этой семье есть две прекрасные доченьки. И, вы знаете, несмотря на все тяготы жизни в зоне боевых действий, ребята держатся друг за друга, сносят все горести вместе: куда он, туда и она. Правда, детей сейчас отправили в Мариуполь, там спокойнее, но жена осталась здесь, рядом с мужем.