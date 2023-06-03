«Вот, как надо любить!»: доброволец Тесля-Герасимов о семейной паре, проживающей рядом с передовой

Настоящие любящие семьи, сталкиваясь с жизненными трудностями, не разваливаются и не жалуются на плохую судьбу, а становятся лишь еще крепче, считает доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов.
В авторской колонке для ФАН он привел в пример семейную пару, проживающую в зоне СВО. По его словам, ребят не пугают ни обстрелы, ни тяготы жизни — они вместе преодолевают трудности и растят детей.
Здесь на фронте я много чего видел, и такая любовь — это одно из чудес. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
В одном из хуторов, здесь на угледарском направлении, я познакомился с интересной семейной парой. Ребята — местные жители. Парень — шахтер, женщина на заводе раньше работала — хорошие люди. Из-за постоянных обстрелов родной деревни, из-за того, что дом разрушен, им пришлось переехать в этот соседний хутор. Там мы и познакомились, сдружились. Они нас вкусностями периодически подкармливают. Мы им тушенку, сигареты подкидываем.
Как-тоя пришел к ним гости, заболтались за чаем: о спецоперации, о жизни. И выяснилось, что они вместе уже очень давно: сначала в школе с первого по десятый класс вместе учились, а потом школу окончили, поженились, так и живут. В этой семье есть две прекрасные доченьки. И, вы знаете, несмотря на все тяготы жизни в зоне боевых действий, ребята держатся друг за друга, сносят все горести вместе: куда он, туда и она. Правда, детей сейчас отправили в Мариуполь, там спокойнее, но жена осталась здесь, рядом с мужем.
Я сначала все удивлялся, как им удается справляться со всеми сложностями и жить в таких совсем не мирных условиях. Так вот оказалось, что их греет и связывает Любовь. За годы жизни вместе эта пара уже превратилась в одно целое, чувствуется единство в семье. Здесь на фронте я много чего видел, и вот это единство, такая любовь — это одно из чудес.
Как рассказали мне ребята, их знакомые и друзья давным-давно уже разъехались: кто в Польшу, кто в Германию, кто в Венгрию, кто в Румынию… Сбежали из родных деревень. А эта семья осталась предана своей земле, предана любви. И мне хочется эту пару привести в пример всем, кто собирается создавать семью или уже ее создал. Вот, как надо любить! Как надо поддерживать друг друга, ценить — чтобы никакие тяготы, даже военные, были не страшны.
Мне хочется любить, весеннюю порой,
Мне хочется побыть с любовью нежной той.
И будем с ней болтать, болтать о том о сем,
Мы с ней в обычном сне, а не обычным днем!
Бродить я буду с ней, по улицам пустым,
Где нет людей совсем, их след давно простыл.
Простыл и я давно от душной пустоты,
Дышать мне тяжело от этой маяты!
Забарабанит дождь, по крышам сея дробь,
Укроет нас двоих во храме наш Господь.
Стоять мы будем там и лишь с небес гроза
Заставит нас двоих уткнуться в образа!
Обрушаться на нас от взора купола
И закружит в дыму от свечек голова.
Стоять мы будем в такт всем тем, кому не в мочь,
рассвет будем встречать, во храме тает ночь!
И Божий свет пронзит, касаясь чуть дрожа,
Входящих всех сюда, не зная рубежа.
Во снах служить начнут, священники отцы,
Венчанием венчать продолжат мудрецы!
В любви не ведом страх, лишь свет всегда с тобой,
Мы будем вместе петь в тени, в палящий зной.
Заслышат голоса, исчезнувшие в тьму
И заискрит вода у ног на берегу!
Шагая нас качнет от чувств как во хмелю,
Мы по воде пойдем, во сне, не наяву.
И рыба из-под ног, взлетать начнет блестя,
Ведя нас под венец, в бреду средь бела дня!
С любовью надо быть, с любовью надо жить всегда:
Не на чуть-чуть в мечтах с ней вместе плыть.
Она дана раз есть, и быть ей суждено,
Любовь храните вы, пусть и во сне, светло.