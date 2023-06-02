Военкор Котенок: Украинское наступление на Россию уже вовсю идет

Напомним, как сообщила 2 июня итальянская газета la Repubblica, военная поддержка Киева привела к «существенному дефициту» боеприпасов в европейских странах. Армиям стран ЕС сегодня не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок. По данным издания, США уже приняли решение удвоить производство снарядов — с 200 тысяч до 400 тысяч в год, а в 2025-м США намерены произвести более миллиона боеприпасов. Между тем, в Европе этот показатель не превышает 50 тысяч снарядов в год. Как пишет la Repubblica, Брюссель пытается исправить положение, но поставленная цель в 1 млн 155-миллиметровых снарядов ежегодно «кажется очень амбициозной». Ранее британский аналитик Говард Уилдон говорил, что Лондон также уже передал Киеву «почти все оружие, что мог». Оставшуюся часть запасов Британии следует придержать у себя на случай конфликта с собственным участием.