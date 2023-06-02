Военкор Котенок: Украинское наступление на Россию уже вовсю идет

Как заявил накануне изданию The Washington Post офицер Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан, если Киев решится начать контрнаступление, то ВСУ будет ждать «кровавая баня». По мнению военного аналитика Юрия Котенка, это наступление, по сути, уже началось.
По мнению Марка Кансиана, армия Украины вынуждена будет столкнуться со множеством препятствий и тщательно выстроенными укреплениями российских войск. «Если эти укрепления сработают, то это может стать «кровавой баней» для ВСУ. Все это очень похоже на Первую мировую», — заявил Кансиан. Он выразил уверенность в том, что российские войска с помощью выстроенных оборонительных позиций попытаются загнать украинскую армию в ловушку. После этого в работу будет вступать артиллерия.
Ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ оценил и Стив Даннер, бывший инженер в армии Соединенных Штатов. Он также указал на серьезные оборонные укрепления, возведенные армией РФ. «Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей», — добавил Стив Даннер. Напомним, в Белом доме недавно сообщили, когда именно ВСУ начнут свое анонсированное контрнаступление. Как заявил член Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Киев «точно начнет эту операцию текущим летом». Более конкретных цифр и дат Кирби не привел.
Как сообщил ФАН по этому поводу военный эксперт Юрий Котенок, пока что наступление украинцев идет на политическом и информационном фронтах.
«Не нужно забывать, что Украина — это всего лишь полигон для Запада, на котором он опробует свои новейшие военные технологии. А проблемы и страдания обитателей этого полигона западных покровителей вообще не интересуют. Содомиты с радостью готовы идти на дальнейшую эскалацию, осуществляемую чужими руками, и за счет чужих жизней, — указал Котенок. — Да, сегодня удары наших ВКС очень удачно «выбивают» украинские самолеты Су-24, Су-27 и т. д. Но нужно готовиться к тому, что вскоре украинцам поставят натовские истребители F-16, которые будут действовать из Польши и Румынии, а украинские площадки использовать как «аэродромы подскока».
У задержки украинского «наступа» есть целый ряд причин, говорит эксперт.
«На мой взгляд, тот факт, что Запад не спешит активизировать наступательные действия ВСУ, имеет целый ряд причин. Во-первых, действительно удары наших ВКС выбивают у украинцев важнейшие ресурсы, нанося им большие потери в живой силе и технике. Во-вторых, на это влияет радикальное укреплений наших линий обороны на ключевых направлениях возможного наступления ВСУ — на Херсонском, Запорожском и т.д. Поэтому западные генералы и вносят серьезные коррективы в свои планы», — пояснил аналитик.
Тем не менее украинское наступление также обязательно будет, уверен аналитик.
«Но это, конечно, никакое не контрнаступление — его так позиционируют Киев и Запад. Дело в том, что Россия в последний год практически не ведет наступательных действий на фронтах. Исключением стал Артемовск, который недавно был успешно освобожден силами ЧВК «Вагнер». Но на других участках фронта никакого наступления не ведется. Да, под Донецком наши войска пытаются отодвинуть ВСУ на Запад, но и с этим есть серьезные проблемы. Поэтому корректно говорить именно об украинском наступлении», — считает военкор.
По мнению Котенка, в условиях сетецентрической войны наступление ВСУ уже вовсю идет.
«Во-первых, идет активная атака на информационном фронте и политическом. Во-первых, это визит Зеленского в Европу, «чес по столицам», в рамках которого он просил помочь деньгами и оружием всех, кого только можно. Это — та самая политическая составляющая сетецентрической войны с РФ, которую ведет Запад, — напомнил аналитик. — Во-вторых, идут попытки атаковать беспилотниками крупнейшие города России, в том числе Москву. В военном отношении результаты этих атак ничтожны, но главное здесь — информационная составляющая. Сюда же можно отнести терроризирование наемниками ВСУ жителей Белгородской области, города Шебекино и т. д. В этом же ряду — постоянные попытки украинских ДРГ проникнуть на нашу территорию. Все их «успехи» на Брянском и Белгородском направлениях подробно освещаются западной прессой».
То есть, для полной картины украинцам не хватает только военной фазы, говорит он.
«Информационная и политическая фазы уже проводятся, осталось активировать военную составляющую. И я не исключаю, что ВСУ попробуют ударить сразу по нескольким направлениям — как против новых регионов, так и «материковой России». Это будет попытка внесения хаоса и дестабилизации на Курском, Белгородском, Брянском и иных направлениях», — спрогнозировал Юрий Котенок.
Напомним, как сообщила 2 июня итальянская газета la Repubblica, военная поддержка Киева привела к «существенному дефициту» боеприпасов в европейских странах. Армиям стран ЕС сегодня не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок. По данным издания, США уже приняли решение удвоить производство снарядов — с 200 тысяч до 400 тысяч в год, а в 2025-м США намерены произвести более миллиона боеприпасов. Между тем, в Европе этот показатель не превышает 50 тысяч снарядов в год. Как пишет la Repubblica, Брюссель пытается исправить положение, но поставленная цель в 1 млн 155-миллиметровых снарядов ежегодно «кажется очень амбициозной». Ранее британский аналитик Говард Уилдон говорил, что Лондон также уже передал Киеву «почти все оружие, что мог». Оставшуюся часть запасов Британии следует придержать у себя на случай конфликта с собственным участием.