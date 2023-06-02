Железнодорожники Британии бастуют накануне финала Кубка Англии по футболу и концертов поп-дивы Бейонсе

Сотрудники железнодорожных компаний Великобритании устроили протест из-за сокращения рабочих мест, снижения зарплаты и ухудшений общих условий труда. При этом дата акции выбрана не случайно: скорее всего, транспортные перебои серьезно повлияют на планы подданных его Величества, потому что, помимо футбольного финала, в Британии должны состоятся выступления американской поп-дивы Бейонсе и престижные скачки — Эпсомское дерби.