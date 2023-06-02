Железнодорожники Британии бастуют накануне финала Кубка Англии по футболу и концертов поп-дивы Бейонсе

Британские железнодорожники проводят суточную забастовку, на которую в преддверии финала Кубка Англии по футболу вышло более 20 тысяч человек. Эта стачка спровоцирует отмену половины перевозок на затронутых линиях, информируют корреспонденты The Guardian.
Сотрудники железнодорожных компаний Великобритании устроили протест из-за сокращения рабочих мест, снижения зарплаты и ухудшений общих условий труда. При этом дата акции выбрана не случайно: скорее всего, транспортные перебои серьезно повлияют на планы подданных его Величества, потому что, помимо футбольного финала, в Британии должны состоятся выступления американской поп-дивы Бейонсе и престижные скачки — Эпсомское дерби.
В начале мая примерно по тем же причинам состоялась забастовка американских киносценаристов, из-за которой в Голливуде приостановили работу над многими проектами, включая съемки второго сезона сериала «Одни из нас».