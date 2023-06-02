Врио губернатора Чукотки Кузнецов удивился продаже яиц в Билибино по паспортам

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов посетил с рабочим визитом город Билибино. Больше всего его удивило то, что яйца продаются при предъявлении паспорта.
В своем телеграм-канале Кузнецов отметил в целом высокие цены на продукты, которых к тому же на всех не хватает. Местные жители рассказали главе региона, что яйца продают только при предъявлении паспорта, передает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск» Кое-где яйца продаются даже поштучно. Врио губернатора сравнил ситуацию с кризисом 90-х годов и талонной системой того времени.
Он рассказал, что уже поручил создать в Билибино запас яиц, достаточный для всех жителей. Также руководитель Чукотки отметил, что в настоящее время в городе строится птицефабрика. Вопрос с обеспечением предприятия комбикормами будет вынесен на обсуждение на заседании регионального правительства. Владислав Кузнецов подчеркнул, что для властей приоритетной остается задача производства как можно большего количества продуктов здесь, на Чукотке.