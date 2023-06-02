Врио губернатора Чукотки Кузнецов удивился продаже яиц в Билибино по паспортам

Он рассказал, что уже поручил создать в Билибино запас яиц, достаточный для всех жителей. Также руководитель Чукотки отметил, что в настоящее время в городе строится птицефабрика. Вопрос с обеспечением предприятия комбикормами будет вынесен на обсуждение на заседании регионального правительства. Владислав Кузнецов подчеркнул, что для властей приоритетной остается задача производства как можно большего количества продуктов здесь, на Чукотке.