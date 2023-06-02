Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врио губернатора Чукотки Кузнецов удивился продаже яиц в Билибино по паспортам

Общество
Врио губернатора Чукотки Кузнецов удивился продаже яиц в Билибино по паспортам

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов посетил с рабочим визитом город Билибино. Больше всего его удивило то, что яйца продаются при предъявлении паспорта.

В своем телеграм-канале Кузнецов отметил в целом высокие цены на продукты, которых к тому же на всех не хватает. Местные жители рассказали главе региона, что яйца продают только при предъявлении паспорта, передает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск» Кое-где яйца продаются даже поштучно. Врио губернатора сравнил ситуацию с кризисом 90-х годов и талонной системой того времени.

Он рассказал, что уже поручил создать в Билибино запас яиц, достаточный для всех жителей. Также руководитель Чукотки отметил, что в настоящее время в городе строится птицефабрика. Вопрос с обеспечением предприятия комбикормами будет вынесен на обсуждение на заседании регионального правительства. Владислав Кузнецов подчеркнул, что для властей приоритетной остается задача производства как можно большего количества продуктов здесь, на Чукотке.
чукотка билибино губернатор яйца производство
Военкоры ФАН