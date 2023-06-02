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«К датам привязываться не будем»: Пригожин рассказал о планах посетить многие города России

Общество
«К датам привязываться не будем»: Пригожин рассказал о планах посетить многие города России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о намерении посетить многие города России. В частности, он допустил свой визит в Пермский край.

Журналисты издания редакции URA.RU поинтересовались у создателя «оркестра», планируется ли его поездка в Пермь в честь 300-летия города после недавнего визита в Екатеринбург.

«Я, безусловно, посещу многие города, но даты сейчас называть не будем и к датам привязываться не будем. Идет серьезная работа на сегодняшний день в зоне СВО. <...> Поэтому я прошу прощения, но мы это сделаем чуть позже», — цитирует главу ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
«К датам привязываться не будем»: Пригожин рассказал о планах посетить многие города России

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что его встречи с журналистами в рамках поездок по городам РФ не имеют ничего общего с пресс-конференциями. Это беседы с информационными партнерами, которые были выложены в открытый доступ.
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