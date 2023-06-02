Недовольных ОСАГО водителей стало почти на 50 процентов больше, сообщили в Роспотребнадзоре

Такие претензии составляют 79% от общего числа жалоб, принятых в этом году. Всего в Банк России поступило 368 тыс. претензий от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 18,4% больше, чем за аналогичный отрезок времени в предыдущий период. Выросшее на 48,4% количество обращений на работу страховщиков ОСАГО составило по итогам 2022 года 47 тыс. случаев.