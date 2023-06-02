Депутат ГД Алена Аршинова назвала миссией учителя работу с ребенком, а не занятия бюрократией

Депутат Госдумы Алена Аршинова рассказала о трансформации законодательства в сфере образования. По словам первого зампреда комитета по просвещению, миссия учителя — работа с ребенком, а не занятия бюрократией, сообщает «Парламентская газета».
Аршинова отметила, что самым главным законом, подготовленным ею лично, является проект о компенсации педагогическим работникам за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. Парламентарии вмешались и смогли защитить педагогов, подчеркнула народная избранница.
«Учителя не должны работать бесплатно. Конечно, стоит задача об увеличении таких выплат. Мы также настаиваем на создании единой формулы оплаты труда — независимо от географической точки России», — пояснила Алена Аршинова.
Кроме этого, парламентарии смогли ограничить рост платы за детский сад и приняли закон, запрещающий повышение взносов за студенческие общежития. Аршинова добавила, что депутаты также приняли закон о дебюрократизации учительского труда. Учитель не должен заниматься бюрократией, его миссия — работа с ребенком, резюмировала собеседник журналистов.