Депутат ГД Алена Аршинова назвала миссией учителя работу с ребенком, а не занятия бюрократией

Кроме этого, парламентарии смогли ограничить рост платы за детский сад и приняли закон, запрещающий повышение взносов за студенческие общежития. Аршинова добавила, что депутаты также приняли закон о дебюрократизации учительского труда. Учитель не должен заниматься бюрократией, его миссия — работа с ребенком, резюмировала собеседник журналистов.