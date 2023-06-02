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Вирусолог Алексей Аграновский призвал не создавать излишнюю нервозность в обществе из-за вируса HMPV

Общество
Вирусолог Алексей Аграновский призвал не создавать излишнюю нервозность в обществе из-за вируса HMPV

Профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в интервью Общественной службе новостей о метапневмовирусе человека HMPV, который уже волнует большое количество россиян. Вирусолог призвал не создавать лишнюю нервозность в обществе по этому вопросу.

По словам доктора медицинских наук, в данном случае важна осторожность, собранность и надежные данные о распространении вируса. Граждан необходимо предупредить, но также важно не накачивать искусственно градус нервозности, убежден эксперт.

Аграновский отметил, что HMPV близок к вирусу везикулярного стоматита и отдаленно похож на вирус гриппа. Метапневмовирус не смертелен, хотя и может быть «серьезным агентом», добавил профессор.
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