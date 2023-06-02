Дмитрий Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи с участниками ОПЕК+ в Вене

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча объединения ОПЕК+ пройдет в Вене 4 июня. По словам Пескова, никто не анонсирует, что пройдет в рамках этой встречи, даже имен специалистов, которые примут участие. Однако Россия продолжает контакты с участниками этого процесса.