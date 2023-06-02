Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дмитрий Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи с участниками ОПЕК+ в Вене

Экономика
Дмитрий Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи с участниками ОПЕК+ в Вене

Кремль продолжает поддерживать контакт с участниками ОПЕК+, но не озвучивает ожиданий от предстоящей встречи в Вене. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча объединения ОПЕК+ пройдет в Вене 4 июня. По словам Пескова, никто не анонсирует, что пройдет в рамках этой встречи, даже имен специалистов, которые примут участие. Однако Россия продолжает контакты с участниками этого процесса.

Ранее стало известно, что ОПЕК запретила журналистам из The Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg посещать встречу в Вене.
опек+ дмитрий песков вена
Военкоры ФАН