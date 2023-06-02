Союз биатлонистов России обвиняет комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве» в адрес организации

Союз биатлонистов РФ (СБР) отправил генеральному продюсеру ООО «национальный спортивный канал» Александру Тащину письмо, в котором сообщил о регулярных оскорблениях со стороны телекомментатора Дмитрия Губерниева. Текст обращения публикует «Спорт-Экспресс».
Помимо благодарности организации за сотрудничество в прошедшем спортивном сезоне, в сообщении говорится, что Губерниев через социальные сети, канал «Матч ТВ» и его официальный сайт выступает с уничижительными словами в адрес СБР и его руководства, что «наносит прямой репетиционный ущерб» их взаимоотношениям.
«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — сказано в письме, подписанном президентом союза Виктором Майгуровым.
Ранее спортивный телеведущий рассказал о манипуляциях со стороны союза биатлонистов, из-за которых многие атлеты потеряли места в сборной. По его мнению, организация «по-хамски изменила правила попадания в команду».