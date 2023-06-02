Союз биатлонистов России обвиняет комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве» в адрес организации

Помимо благодарности организации за сотрудничество в прошедшем спортивном сезоне, в сообщении говорится, что Губерниев через социальные сети, канал «Матч ТВ» и его официальный сайт выступает с уничижительными словами в адрес СБР и его руководства, что «наносит прямой репетиционный ущерб» их взаимоотношениям.