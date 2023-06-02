Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Киевом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для диалога с киевским режимом.
Об этом официальный представитель Кремля сказал в четверг, 2 июня, в ходе разговора с журналистами на брифинге. Он также анонсировал выступление лидера РФ Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — указал пресс-секретарь главы РФ.
В ходе мероприятия официальный представитель Кремля также указал на необходимость диалога о стратегической безопасности между Россией и Соединенными Штатами.