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Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Киевом

Политика
Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Киевом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для диалога с киевским режимом.

Об этом официальный представитель Кремля сказал в четверг, 2 июня, в ходе разговора с журналистами на брифинге. Он также анонсировал выступление лидера РФ Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — указал пресс-секретарь главы РФ.

В ходе мероприятия официальный представитель Кремля также указал на необходимость диалога о стратегической безопасности между Россией и Соединенными Штатами.
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