Переход на отечественные семена повысил урожайность в Адыгее

Замена импортных семян и удобрений на российские помогает аграриям Адыгеи ставить новые рекорды.
Отмечается, что те региональные сельхозпроизводители, которые системно перешли на использование отечественных семян и удобрений при выращивании овощей в теплицах, добились роста объемов производства и качества урожая, сообщает «Адыгея Сегодня».
Раньше при использовании импортного семенного материала урожаи были скромнее. Между тем только за январь-март объем сельхозпродукции от аграриев Адыгеи уже превысил показатели за весь прошлый год.