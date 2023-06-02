Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Переход на отечественные семена повысил урожайность в Адыгее

Экономика
Переход на отечественные семена повысил урожайность в Адыгее

Замена импортных семян и удобрений на российские помогает аграриям Адыгеи ставить новые рекорды.

Отмечается, что те региональные сельхозпроизводители, которые системно перешли на использование отечественных семян и удобрений при выращивании овощей в теплицах, добились роста объемов производства и качества урожая, сообщает «Адыгея Сегодня».

Раньше при использовании импортного семенного материала урожаи были скромнее. Между тем только за январь-март объем сельхозпродукции от аграриев Адыгеи уже превысил показатели за весь прошлый год.
адыгея семена урожай
Военкоры ФАН