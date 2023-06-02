Мужчина с двойным гражданством приставал к четырнадцатилетней девочке в Тосненском районе Ленобласти

Мужчина с гражданством России и Израиля гладил грудь несовершеннолетней девочки в садоводстве «Бабино-2» в Тосненском раойне Ленобласти. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
В июле прошлого года педофил совершил развратные действия в отношении 14-летней школьницы. Мужчина руками трогал и гладил грудь несовершеннолетней. Материал проверки был зарегистрирован 1 июня 2023 года.
Мужчина с двойным гражданством был задержан на Измайловском проспекте в Петербурге. Отмечается, что 37-летний подозреваемый имеет двойное гражданство РФ и Израиля. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 17-летняя девушка сообщила в полицию о домогательствах со стороны неизвестного мужчины в черном. Инцидент произошел на станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге.