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Археологи нашли в Нижегородской области древнемордовский могильник IX-X веков

Общество
Археологи нашли в Нижегородской области древнемордовский могильник IX-X веков

Ученые раскопали древнемордовский могильник IX-X веков возле церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное Арзамасского района Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», раньше было принято считать, что этот памятник – только церковное кладбище. В облуправлении государственной охраны объектов культурного наследия уведомили и о найденных в переотложенных слоях более старинных артефактах.

Данное открытие указывает на то, что бассейн реки Теши был значительно заселен мордвой-эрзей. Эксперты в скором времени займутся исследованием материалов. Кроме того, находка позволит детальнее изучить древнюю историю района.

Отмечается, что археологические раскопки начались во время восстановления участка трассы Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода.
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