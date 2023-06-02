Археологи нашли в Нижегородской области древнемордовский могильник IX-X веков

Ученые раскопали древнемордовский могильник IX-X веков возле церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное Арзамасского района Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», раньше было принято считать, что этот памятник – только церковное кладбище. В облуправлении государственной охраны объектов культурного наследия уведомили и о найденных в переотложенных слоях более старинных артефактах.
Данное открытие указывает на то, что бассейн реки Теши был значительно заселен мордвой-эрзей. Эксперты в скором времени займутся исследованием материалов. Кроме того, находка позволит детальнее изучить древнюю историю района.
Отмечается, что археологические раскопки начались во время восстановления участка трассы Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода.