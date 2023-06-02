Судебные приставы спасли жизнь мужчине в волгоградском суде

Во время заседания в здании Центрального районного суда Волгограда у одного из посетителей начался приступ эпилепсии. На помощь упавшему мужчине пришли два судебных пристава.
Мужчина при падении сильно разбил голову. Служители закона сразу же вызвали скорую помощь, но пока врачи ехали, они сами помогли пострадавшему, сообщает ИА «Городские вести». Один из приставов наложил тампон на рану и остановил кровь. При этом он удерживал мужчину в боковом положении. Его напарник разжал челюсти упавшего и вытащил из гортани запавший язык, чтобы обеспечить доступ кислорода в легкие.
До прибытия бригады приставы следили за состоянием мужчины, а затем передали его медикам. Уже в машине состояние пострадавшего стабилизировалось. Приставы получили благодарность за быструю реакцию, позволившую спасти человеческую жизнь.