Судебные приставы спасли жизнь мужчине в волгоградском суде

Мужчина при падении сильно разбил голову. Служители закона сразу же вызвали скорую помощь, но пока врачи ехали, они сами помогли пострадавшему, сообщает ИА «Городские вести». Один из приставов наложил тампон на рану и остановил кровь. При этом он удерживал мужчину в боковом положении. Его напарник разжал челюсти упавшего и вытащил из гортани запавший язык, чтобы обеспечить доступ кислорода в легкие.