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Представитель Кремля Песков указал на необходимость переговоров о стратегической безопасности между РФ и США

Политика
Представитель Кремля Песков указал на необходимость переговоров о стратегической безопасности между РФ и США

Россия и США должны провести переговоры о стратегической безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский госслужащий указал на необходимость проведения таких переговоров между Вашингтоном и Москвой. При этом «наметок» на осуществление подобных взаимодействий между странами сейчас нет.

Также Песков в ходе общения с журналистами на брифинге отметил, что на данный момент в Москве не видят никаких предпосылок для диалога с Киевом. Он с сожалением констатировал неготовность, нежелание и неспособность украинских властей решать существенные проблемы путем переговоров.
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