Представитель Кремля Песков указал на необходимость переговоров о стратегической безопасности между РФ и США

Россия и США должны провести переговоры о стратегической безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Российский госслужащий указал на необходимость проведения таких переговоров между Вашингтоном и Москвой. При этом «наметок» на осуществление подобных взаимодействий между странами сейчас нет.
Также Песков в ходе общения с журналистами на брифинге отметил, что на данный момент в Москве не видят никаких предпосылок для диалога с Киевом. Он с сожалением констатировал неготовность, нежелание и неспособность украинских властей решать существенные проблемы путем переговоров.