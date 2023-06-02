Представитель Кремля Песков указал на необходимость переговоров о стратегической безопасности между РФ и США

Также Песков в ходе общения с журналистами на брифинге отметил, что на данный момент в Москве не видят никаких предпосылок для диалога с Киевом. Он с сожалением констатировал неготовность, нежелание и неспособность украинских властей решать существенные проблемы путем переговоров.