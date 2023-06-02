Представитель Кремля Песков: стремление Украины вступить в НАТО указывает на неготовность Киева к переговорам

Публичные призывы Киева включить Украину в состав НАТО указывают на неготовность властей страны к переговорам с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Госслужащий подчеркнул, что РФ продолжит добиваться защиты своих интересов на мировой арене. Этот фактор исключает возможность согласия на расширение НАТО за счет Украины.
Накануне Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе призвал предоставить Украине членство в НАТО. Песков, комментируя ситуацию, с сожалением констатировал, что это подтверждает неготовность, нежелание и неспособность киевского режима решать существенные проблемы путем переговоров.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. В интервью Washington Post он отметил, что в этом вопросе следует быть реалистами. Нужно признать невозможность вступления Украины в Альянс в ближайшее время.