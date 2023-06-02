Представитель Кремля Песков: стремление Украины вступить в НАТО указывает на неготовность Киева к переговорам

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. В интервью Washington Post он отметил, что в этом вопросе следует быть реалистами. Нужно признать невозможность вступления Украины в Альянс в ближайшее время.