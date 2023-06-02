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МИД Украины негативно отнесся к словам премьера Венгрии Орбана о важности прекращения огня

Политика
МИД Украины негативно отнесся к словам премьера Венгрии Орбана о важности прекращения огня

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко осудил главу Правительства Венгрии Виктора Орбана за его слова о важности прекращения огня до начала контрнаступления ВСУ.

Соответствующее предложение без вывода российских войск с украинской земли приведет к замораживанию текущего положения, указал Николенко. Свою точку зрения он высказал в пятницу, 2 июня.

«Украинская сторона четко очертила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны лишь после полного вывода российских войск с территории Украины», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД Украины призвал правительство Венгрии присоединиться к антироссийской риторике, а также не подрывать единство государств Европейского союза.
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