МИД Украины негативно отнесся к словам премьера Венгрии Орбана о важности прекращения огня

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко осудил главу Правительства Венгрии Виктора Орбана за его слова о важности прекращения огня до начала контрнаступления ВСУ.
Соответствующее предложение без вывода российских войск с украинской земли приведет к замораживанию текущего положения, указал Николенко. Свою точку зрения он высказал в пятницу, 2 июня.
«Украинская сторона четко очертила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны лишь после полного вывода российских войск с территории Украины», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь МИД Украины призвал правительство Венгрии присоединиться к антироссийской риторике, а также не подрывать единство государств Европейского союза.