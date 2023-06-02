В Калининграде предъявили обвинение мужчине в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек

Жителю Калининграда предъявили обвинение в одновременном совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Калининградской области.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признал свою вину.
Как сообщает следствие, правонарушитель часто совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, которая является сестрой его сожительницы. Это происходило в период с июня 2020 года по ноябрь 2022 года.
Позже 30-летний житель Калининграда сделал то же самое и с ее одноклассницей. При этом во время переписки просил прислать фото интимного характера. Спустя день обвиняемый предпринял действия сексуального характера уже с двумя девочкам одновременно.
Ранее житель Калининградской области применил камень для нападения на несовершеннолетнюю. После избиения он изнасиловал пострадавшую.