«Я лично поставил подпись»: Пригожин рассказал об отправке в прокуратуру писем о преступлениях руководства Минобороны России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что лично отправил по почте заявление в прокуратуру и Следственный комитет по поводу преступлений, совершенных руководством Минобороны России.
Согласно установленным в стране уголовно-процессуальным нормам, человек, который обращается с официальным заявлением в следственные органы, должен быть извещен о регистрации своего письма, а также о том, как продвигается процесс проверки поступивших данных. В связи с этим редакция Объединения инвалидов «Труд» обратилась к Пригожину с просьбой рассказать, получил ли он соответствующий талон и уведомление.
«Ввиду того, что я был в поездке и вернулся из зоны СВО поздно вечером 1 июня 2023 года, я лично поставил подпись и лично отнес на почту документы, которые называются «Заявление о преступлении». Две квитанции на двух человек и группу неустановленных лиц. Поэтому сканы, которые возможно передать, чтобы не раскрывать все детали, посылаю, можете их опубликовать», — приводит аудиоответ создателя «оркестра» его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что отправил в СК РФ и прокуратуру письма, в которых подробно изложил преступления высших функционеров МО в процессе подготовки и проведения спецоперации на Украине. При этом содержание обращений основатель ЧВК «Вагнер» не раскрыл, так как теперь этим делом будут заниматься следственные органы.