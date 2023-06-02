«Я лично поставил подпись»: Пригожин рассказал об отправке в прокуратуру писем о преступлениях руководства Минобороны России

Согласно установленным в стране уголовно-процессуальным нормам, человек, который обращается с официальным заявлением в следственные органы, должен быть извещен о регистрации своего письма, а также о том, как продвигается процесс проверки поступивших данных. В связи с этим редакция Объединения инвалидов «Труд» обратилась к Пригожину с просьбой рассказать, получил ли он соответствующий талон и уведомление.