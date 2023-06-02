Минобороны РФ: за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано до 150-ти бойцов ВСУ

Российские военные ликвидировали до 150 бойцов украинской армии на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом представитель военного ведомства рассказал в ходе брифинга в четверг, 2 июня.
«За сутки на данных направлениях уничтожено <...> 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА», — добавил Конашенков.
Во время мероприятия он отметил, что российские средства ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS за минувшие сутки.