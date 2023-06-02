Подполковник Селиванов: Миссии ООН в Африке поддерживают соперничающих и стравливают враждующих

Миротворческие миссии ООН действуют в Африке по принципу «разделяй и властвуй». Перед ними не стоит задача стабилизировать ситуацию на Черном континенте, заявил представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.
Селиванов подчеркнул, что вся история деятельности «голубых касок» на Африканском континенте — это хронология провалов, нецелевого расходования средств и сексуальной эксплуатации местного населения.
«Можете ли вы припомнить хоть одну их миссию в Африке, которую можно назвать успешной? Эти миссии действуют десятилетиями, на них расходуются десятки миллионов долларов США, но обстановка в регионах не улучшается», — отметил собеседник ФАН.
По словам подполковника, разнообразные повстанцы все так же штурмуют города. Правда племена уже не режут друг друга, а расстреливают из автоматов и артиллерийского вооружения.
«Тут дело уже не в ошибках. Менять нужно систему. Если система миротворцев ООН, на которую выделяются колоссальные средства, не приводит к стабилизации ситуации, значит, возможно, у нее нет таких задач? У нее совсем другое назначение? Ведь на самом деле, "голубые каски" Запада действуют в Африке по принципу "разделяй и властвуй", оказывая помощь соперничающим режимам и стравливая враждующие группировки. Одна и та же картина что в Мали, что в Конго, что в Западной Сахаре.
Зато те же "западные миротворцы" горячо протестуют, когда в исстрадавшиеся от гражданской войны страны входят русские, прекращая конфликты и оказывая помощь мирному населению. И африканцы на контрасте убеждаются, что надежный мир приносят только русские, а Запад как был колониальным хищником, так и остается», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее ФАН рассказал, чем на самом деле занимаются в Африке миротворцы ООН. Несмотря на долгие годы присутствия на материке, «голубым каскам» так и не удалось выполнить основные положения собственного мандата.