Подполковник Селиванов: Миссии ООН в Африке поддерживают соперничающих и стравливают враждующих

Миротворческие миссии ООН действуют в Африке по принципу «разделяй и властвуй». Перед ними не стоит задача стабилизировать ситуацию на Черном континенте, заявил представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.