Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе

Представитель британского правительства в интервью Washington Post отметил, что в этом вопросе следует быть реалистами. Министр считает, что нужно признать невозможность вступления Украины в Альянс в ближайшее время. Между тем страны-члены НАТО должны предпринять меры по обороне на фоне конфликта Москвы и Киева.