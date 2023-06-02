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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе

Политика
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Он отметил, что этого не произойдет.

Представитель британского правительства в интервью Washington Post отметил, что в этом вопросе следует быть реалистами. Министр считает, что нужно признать невозможность вступления Украины в Альянс в ближайшее время. Между тем страны-члены НАТО должны предпринять меры по обороне на фоне конфликта Москвы и Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него угасают надежды на вступление в Альянс. Киевский режим надеется, что все произойдет в июле 2023 года.
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