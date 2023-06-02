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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе веб-версии сайта

Общество
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе веб-версии сайта

Массовый сбой произошел в работе социальной сети «Вконтакте». Пользователи жалуются на не подгружающиеся страницы.

Сайт перестал работать 2 июня около 14:15 по московскому времени. Согласно карте сбоев, наиболее часто на работу «ВКонтакта» жалуются пользователи из Москвы и Санкт-Петерубрга, а также других городов.

Сначала наблюдались сбои с компьютеров, а после они возникли в мессенджере соцсети. Сейчас проблемы сохраняются только у веб-версии «ВКонтакте». У пользователей не прогружаются страницы или отдельные ее блоки.

Ранее жители Москвы пожаловались на некорректную работу сервисов «Яндекса». По словам пользователей, геолокация приложения.
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