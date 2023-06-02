Защитник ЦСКА Роша рассказал о провокациях футболиста «Спартака» Соболева во время матча РПЛ

Инцидент между спортсменами произошел во время второго тайма матча ЦСКА – «Спартак». Форвард Александр Соболев схватил себя за пах перед соперником и издал звуки уханья, за что получил красную карточку. Вскоре и защитника ЦСКА удалили с поля, когда тот показал аналогичный жест при попытке объяснить судье ситуацию.