Защитник ЦСКА Роша рассказал о провокациях футболиста «Спартака» Соболева во время матча РПЛ

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцировал его неприличными жестами и ухающими звуками. Об этом игрок рассказал в интервью пресс-службе футбольного клуба.
Инцидент между спортсменами произошел во время второго тайма матча ЦСКА – «Спартак». Форвард Александр Соболев схватил себя за пах перед соперником и издал звуки уханья, за что получил красную карточку. Вскоре и защитника ЦСКА удалили с поля, когда тот показал аналогичный жест при попытке объяснить судье ситуацию.
«Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду. Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов», — рассказал Рошу.
Он уверен, что провокации Соболева были из-за его хорошей игры. Также бразилец отметил несправедливость красной карточки, которую ему дал судья.
Ранее стало известно о последствиях конфликта футболистов. Александа Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест сторону соперника.