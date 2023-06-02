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Защитник ЦСКА Роша рассказал о провокациях футболиста «Спартака» Соболева во время матча РПЛ

Спорт
Защитник ЦСКА Роша рассказал о провокациях футболиста «Спартака» Соболева во время матча РПЛ

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцировал его неприличными жестами и ухающими звуками. Об этом игрок рассказал в интервью пресс-службе футбольного клуба.

Инцидент между спортсменами произошел во время второго тайма матча ЦСКА – «Спартак». Форвард Александр Соболев схватил себя за пах перед соперником и издал звуки уханья, за что получил красную карточку. Вскоре и защитника ЦСКА удалили с поля, когда тот показал аналогичный жест при попытке объяснить судье ситуацию.

«Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду. Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов», — рассказал Рошу.

Он уверен, что провокации Соболева были из-за его хорошей игры. Также бразилец отметил несправедливость красной карточки, которую ему дал судья.

Ранее стало известно о последствиях конфликта футболистов. Александа Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест сторону соперника.
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