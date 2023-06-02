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Средства ПВО России перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS за сутки

Армия
Средства ПВО России перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS за сутки

Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили несколько снарядов системы залпового огня HIMARS на Херсонском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга.

Всего системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины. Также была перехвачена одна противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также была перехвачена одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow британского производства.
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