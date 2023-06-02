Глава минобороны Великобритании Уоллес считает реальным захват Крыма ВСУ в 2023 году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что при определенных условиях украинская армия сможет захватить Крымский полуостров в 2023 году. Его слова приводит The Washington Post.
Уоллес сказал, что ВСУ могут оккупировать территорию Крыма до конца текущего года. Правда, по словам главы военного ведомства Великобритании, это произойдет, если у Вооруженных сил Российской Федерации закончится техника, необходимая для сдерживания украинской армии.
Издание отмечает, что мнение британского министра расходится с другими официальными лицами НАТО. Многие представители Североатлантического альянса отрицают возможность захвата Крыма войсками киевского режима.
Ранее представитель президента Украины Тамила Ташева заявила о том, что Запад призвал Киев отказаться от попыток взять под контроль Крым. По словам иностранных политиков, захват полуострова ВСУ приведет к масштабным последствиям для местного населения.