Глава минобороны Великобритании Уоллес считает реальным захват Крыма ВСУ в 2023 году

Уоллес сказал, что ВСУ могут оккупировать территорию Крыма до конца текущего года. Правда, по словам главы военного ведомства Великобритании, это произойдет, если у Вооруженных сил Российской Федерации закончится техника, необходимая для сдерживания украинской армии.