Водитель эвакуатора пострадал после столкновения с грузовым автомобилем на 95-м километре МКАДа

Днем 2 июня на Московской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП с участием эвакуатора и грузового транспортного средства. Как передает столичная прокуратура в своем Telegram-канале, среди пострадавших – водитель спецтранспорта.
По предварительной информации, средство для перевозки автомобилей врезался в крупный грузовик. Установление причин и всех обстоятельств инцидента находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.
Ранее крупное ДТП с участием двух грузовых машин произошло на внутренней стороне МКАДа в районе Белой Дачи. В результате аварии пострадали несколько человек.