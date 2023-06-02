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Водитель эвакуатора пострадал после столкновения с грузовым автомобилем на 95-м километре МКАДа

Происшествия
Водитель эвакуатора пострадал после столкновения с грузовым автомобилем на 95-м километре МКАДа

Днем 2 июня на Московской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП с участием эвакуатора и грузового транспортного средства. Как передает столичная прокуратура в своем Telegram-канале, среди пострадавших – водитель спецтранспорта.

По предварительной информации, средство для перевозки автомобилей врезался в крупный грузовик. Установление причин и всех обстоятельств инцидента находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Ранее крупное ДТП с участием двух грузовых машин произошло на внутренней стороне МКАДа в районе Белой Дачи. В результате аварии пострадали несколько человек.
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