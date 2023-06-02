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Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Золотой Балки в Херсонской области

Армия
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Золотой Балки в Херсонской области

Украинский штурмовик Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Золотой Балки в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по средствам ПВО противника. Последние прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ПВО России сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области. Истребитель потерпел крушение в районе населенного пункта Изюм.
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