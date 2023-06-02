Компания «Газпром» приостановит прокачку газа по «Турецкому потоку» на несколько дней из-за ремонта

По информации представителей «Газпрома», прокачка газа не будет осуществляться с 5 по 12 июня 2023 года. Связано это с плановым ежегодным техобслуживанием, которое как раз будет проходить в этот временной период. В компании отметили, что проведение ремонта было заблаговременно согласовано всеми заинтересованными сторонами.